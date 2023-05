Favori de la finale et à la hauteur de ses ambitions, Gran Canaria vient de remporter l’Eurocup après sa victoire face au Türk Telekom (71-67).

Personne ne pouvait faire tomber les insulaires. Meilleure équipe de la saison régulière, Gran Canaria a écrasé la concurrence durant toute la durée des playoffs avec l’avantage du terrain sur match sec.

Sur leur parquet, les joueurs de Gran Canaria ont tenu leur rang d’entrée. Devant 29-23 après le premier quart temps, les Espagnols ont fait la différence dans le deuxième quart-temps en infligeant notamment un 13-1 aux Turcs pour débuter. A la mi-temps, les coéquipiers mènent 50-33.

De retour des vestiaires, les joueurs d’Ankara, entament leur remontée. Et ce sursaut d’orgueil leur permet de recoller au score petit à petit. À la fin du troisième quart-temps, le Türk Telekom est de nouveau dans le match à six unités de son adversaire 61-55. Une dynamique qui s’est poursuivie dans le dernier quart temps. Mais les joueurs de Gran Canaria n’abandonnent pas pour autant la partie et réunissent à s’impose dans la souffrance.

Le pivot sénégalais Khalifa Diop a livré une pauvre prestation. En 13 minutes, il a marqué O point et prenant simplement 2 rebonds. L’international sénégalais, remporte malgré tout son premier titre européen et va retrouver l’Euroleague la saison prochaine.

El camino nos ha llevado hasta aquí. 🏆 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗖𝗨𝗣 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 🏆#VamosGranca pic.twitter.com/WZwcRvEjt8 — CB Gran Canaria (@GranCanariaCB) May 3, 2023

wiwsport.com