Les finalistes de deux grandes compétitions du calendrier du championnat local seront connues ce mercredi.

Les demi-finales de la Coupe de la Ligue Dames et de la Coupe Saint-Michel se joueront cet après-midi au stadium Marius Ndiaye. Quatre matchs auront donc lieu. Selon le communiqué de la Ligue de Dakar de Basket, les matchs de la Coupe de Ligue se joueront d’abord. A 15h, DBALOC fera face à l’ASCVD. Puis à 16h30, le duel DUC vs JA.

Puis en Coupe Saint-Michel, AS Douane v USO à 18h10. Et ASVD vs JA à 20h. La finale de la 48e édition de la Coupe Saint-Michel est prévue ce week-end, le samedi 6 mai. En prélude à cet évènement, une conférence de presse des équipes finalistes aura lieu la veille, soit le vendredi.

wiwsport.com