Dos au mus après son match face aux Congo (1-1), la Somalie est condamnée à un exploit face au Sénégal pour valider son ticket pour le second tour. Une mission compliquée mais possible si l’on se fie au sélectionneur Nur Mohamed Amin.

L’entraîneur de Somalie, Nur Mohamed Amin, a regretté que son équipe n’ait pas remporté les trois points contre le Congo lors de sa deuxième sortie dans cette Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, alors que les deux équipes se sont quittées sur un nul d’un but partout. « Nous avons joué un match très compétitif et nous avons réalisé une bonne performance. Le match nul ne reflète pas le match sur le terrain. Mais nous avons une bonne expérience de ce match », a déclaré Mohamed à la sortie de cette rencontre.

Malgré la position inconfortable de son équipe, en conférence de presse, le technicien estime que l’objectif de la Somalie reste d’aller jusqu’au bout et de décrocher le titre. Et qu’ils donneront un bon combat contre le Sénégal déjà qualifié pour raviver leurs espoirs. « Nous sommes venus en Algérie pour essayer de gagner le tournoi. Cela reste notre objectif et nous essaierons de corriger lors du prochain match », a déclaré l’entraîneur.