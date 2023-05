Après le Sénégal qui a décroché le premier ticket pour les quarts de finale de la 14e édition de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, c’est au tour du Maroc d’enregistrer sa seconde victoire synonyme d’une qualification.

Le Maroc rejoint le Sénégal au second tour. Pour son deuxième match à la CAN U17, les Lions de l’Atlas se sont imposés par la plus petite des marges face au Nigéria (1-0), ce mercredi. Leaders du groupe B devant son adversaire du jour (2e), les Lionceaux de l’Atlas, après deux victoires enregistrées, se qualifient pour les quarts de finale.

Les marocains sont bien entrés dans la rencontre et il ne fallait pas attendre très longtemps pour assister à l’ouverture du score. Deux minutes après le coup d’envoi, le Nigeria encaisse sur un centre d’Abdel Hamid Maâli, dévié de la tête par le malheureux Tochukwu Ogboji. Une bataille très rude s’en est suivie, durant le reste de la mi-temps, mais également en deuxième période.

Toutefois, malgré leur très forte domination les jeunes nigérians n’ont pas trouvé la faille face à une équipe marocaine déterminée jusqu’au bout à garder ses cages inviolées. Les deux formations finissent par se séparer sur le score d’un but à zéro en faveur des Lions de l’Atlas. Un résultat qui fait les affaires de Saïd Chiba et ses hommes qui valident déjà leur billet pour les quarts de finale. Le Nigeria quant à lui est condamné à faire un bon résultat lors de la troisième journée face à l’Afrique du Sud pour passer au second tour.

