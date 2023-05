Lors de la cérémonie de passation de service du ministre des sports, le premier ministre et ministre des sports Amadou Ba s’est prononcé sur l’organisation de la CAN 2027. Il a affirmé la volonté du Sénégal de déposer sa candidature.

« Nous allons étudier en étroite collaboration avec la FSF le cahier de charge de l’organisation de la CAN 2027. Et si les conditions sont réunies, je soumettrai la proposition de candidature du Sénégal. D’ailleurs celle-ci est déjà validée par le président de la république. Nous avons pris les dispositions diplomatiques pour que la candidature du Sénégal soit déposer dans les meilleurs délais. En effet, Après Sénégal 92, le moment est venu au regard des résultats exceptionnels du football sénégalais ces derniers temps, d’organiser pour une seconde fois une coupe d’Afrique dans notre pays et d’améliorer encore sensiblement le niveau de nos infrastructures et de nos équipements sportifs», Amadou Ba, ministre des sports.