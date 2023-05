Promoteur du combat Reug Reug v Bombardier, Jamaïcain de la structure Jam Production a annoncé une innovation de taille pour ce combat entre les deux lutteurs qui évoluent aussi en MMA.

Il veut révolutionner la lutte sénégalaise telle qu’on l’a connait. Du moins le temps d’un événement. Jamaïcain a annoncé ce mercredi dans le cadre de la signature du contrat du combat Bombardier – Reug Reug qu’il compte organiser ce combat dans un format hybride de Lamb et MMA. Tout cela dans le souci de promouvoir davantage la lutte sénégalaise.

« Bombarder et Reug Reug sont les lutteurs les plus populaires au niveau international parce qu’ils sont des combattants de MMA. Leur combat ne sera pas comme les combats qu’on organise d’habitude et qui se terminent souvent sur des « 4 appuis » et autres au grand regret des amateurs. Cette fois-ci, il y’aura une cage dans l’enceinte et ce sera un mélange de lutte et de MMA. Les coups vont pleuvoir jusqu’à ce que l’un des lutteurs abandonne comme cela se fait en MMA. J’en ai parlé aux deux lutteurs et ils ont donné leur accord. Maintenant j’interpelle le CNG et son président Bira Séne pour qu’il valide ce format inédit » a déclaré Jamaïcain.

Notons que ce combat est prévu la saison prochaine et si on en croit au promoteur la promotion se fera en grande partie en Europe dans les pays où les deux lutteurs ont déjà combattu en MMA.

