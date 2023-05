En Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de Triathlon (FSTri) samedi au Centre Culturel Blaise Senghor, le président Boubacar Gaye a été réélu par acclamation pour un 2ième mandat olympique.

Le président, Boubacar Gaye reste aux commandes du triathlon sénégalais. « Les travaux se sont déroulés dans un esprit consensuel. Une manière pour nous de sauvegarder la stabilité de notre instance », se réjouit le président Boubacar Gaye, à l’issue de l’AG. « La forte adhésion constatée ces 4 dernières années a poussé la fédération à élargir son Comité Directeur de 15 à 21 membres », a fait savoir l’ancien dirigeant du Ndiambour de Louga.

Pour la saison en cours, la fédération s’engage à relever les défis de « l’organisation des 5 journées du Championnat national, de la Coupe d’Afrique prévue à Saly et le championnat d’Afrique en middle distance au Cap Skiring, mais aussi la participation aux compétitions internationales et aux camps de développement des jeunes et techniciens en vue des JOJ Dakar 2026 », promet Monsieur Gaye.

Le nouveau bureau exécutif

Président : Boubacar Gaye,

1ere Vice-présidente : Seynabou Ndiaye Guèye,

2ème Vice-président : Abdoulaye Cordior Diop,

3ème vice-présidente : Marième Soda Camara,

4ème Vice-président : El Hadj Kader Fall,

Secrétaire Général : Papa Oumar Ba,

Secrétaire Général Adj. : Robert Sow,

Trésorière Générale : Coumba Dia Niang,

Trésorier Général Adj. : Pape Moussa Sembène.

Membres du CD : Fara Tall, Docteur Adja Mariètou Diop, Pape Thierro Homère Seck, Alhassana Barry, Denis Lahache, Aida Sy, Mbaye Ndiaye, Rokhaya Ngom, Anta Ndiaye, Papa Arona Guèye, Ousmane Kane Ly, Ahmadou Lèye.

wiwsport.com avec Stades