La dernière affiche de cette journée de Premier League oppose Arsenal FC (2e) à Chelsea FC (12e) ce soir à 19h 00 GMT. Les Blues vont faire sans Kalidou Koulibaly, blessé jusqu’à la fin de la saison.

Sur le papier, cette rencontre de la 34e journée de Premier League avait tout pour être décisif pour le titre. Mais le point sur le classement est tout autre. Si les Gunners d’Arsenal est actuellement dauphin de Manchester City depuis samedi mais toujours en lice pour le titre, les Blues de Chelsea sont à 9 points de la zone de relégation. Les coéquipiers d’Edouard Mendy restent sur cinq matches sans victoires (dont 4 défaites). Ils vivent une saison compliqué malgré plus de 600 millions dépensés par le nouvel état-major du club, présidé par Todd Boelhy. A 4 journées de la fin du championnat, les champions d’Europe 2021 vont devoir faire sans leurs défenseurs Frank Lampard et ses journées doivent changer de spirale pour assurer leur place en Premier League, une victoire ce soir est impératif. Leur destin est entre leurs mains.

Leader presque tout au long de la saison, Bukayo Saka et ses coéquipiers ont vu les Cityzens prendre la tête du championnat ce week-end, quelques jours après avoir perdu contre eux (4-1 à l’Etihad Stadium). Au ralenti depuis plusieurs journées, les poulains d’Arteta restent sur quatre matches sans victoire (3 nuls et 1 défaite). Leur destin n’est plus entre leurs mains mais une victoire ce soir leur permettrait de rêver encore du titre.

