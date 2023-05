L’entraîneur des Blades a une nouvelle fois affirmé son désir de conserver Iliman Ndiaye pour la saison prochaine.

Meilleur joueur de Sheffield United cette saison, Iliman Ndiaye n’est plus sous contrat avec Sheffield United que pour un an. Ses grosses performances et sa situation contractuelle laissent notamment son équipe peu d’espoirs de le conserver lors du prochain mercato estival, notamment au regard à la pression incessante de plusieurs clubs européens qui se l’arrachent.

Pour autant, il faudra être bien prêt du côté du Bramall Lane pour pouvoir garder leur Sénégalais aux 15 buts et 11 passes décisives cette saison, et dont l’entraîneur ne veut absolument pas se séparer. « Il va y avoir de l’intérêt mais nous devons tout faire pour le conserver. Et c’est ce que je vais faire, à l’avenir. Nous savons qu’il a un talent très spécial », a déclaré Paul Heckingbottom.

wiwsport.com