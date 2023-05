#NewGaffer 🇹🇿Tunayo furaha kumtangaza Youssouph Dabo kama kocha wetu mkuu kuanzia msimu ujao, 2023/24.

Dabo, raia wa 🇸🇳Senegal, amesaini mkataba wa miaka mitatu.

🇬🇧We are happy to unveil Mr. Youssouph Dabo as our new head coach starting from the next season, 2023/24.

👇 pic.twitter.com/sfx7h3AnAW

— Azam FC (@azamfc) May 1, 2023