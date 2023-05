Le TP Mazembe se prépare à recruter le Sénégalais Alioune Badara Faty. L’actuel gardien de but de Casa Sports en première division du Sénégal est entré en pourparlers avec le club lushois. Les deux parties pourraient parvenir à un accord.

Le TP Mazembe continue de se renforcer avant la grande compétition de la Super Ligue Africaine. Les dirigeants des Corbeaux jettent leur dévolu sur un champion d’Afrique. Il s’agit du Sénégalais Alioune Badara Faty, actuellement pensionnaire de Casa Sport, en Ligue 1 du Sénégal.

Selon des sources proches du TP Mazembe, les deux parties ont entamé des discussions en vue d’un accord. « Les pourparlers sont en cours. Il viendra à la fin de la saison » a confirmé Frédéric Kitengie, Secrétaire Général du TP Mazembe.

Alioune Badara Faty, âgé de 22 ans, porte une bonne réputation au Sénégal pour ses prestations qui séduisent. Celles-ci lui ont d’ailleurs valu une présence en sélections A et A’ des Lions de la Téranga. Avec chacune d’elles, il remporte respectivement la CAN 2021 et le CHAN 2022. Il pourrait découvrir un nouveau championnat à partir de la prochaine saison en signant au TP Mazembe.

wiwsport.com