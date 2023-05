Grand monsieur de la grande finale de la Coupe de la Ligue organisée samedi dernier au Stade Amadou Barry, Demba Baldé, le président de la Ligue de Dakar, a magnifié la réussite de cette journée du handball de Dakar.

Le président de la Ligue de Dakar de Handball n’a pas tu sa satisfaction au sortir de la finale de la Coupe de la Ligue qui s’est tenue samedi dernier au Stade Amadou Barry de Guédiawaye. « C’est la fête du handball sénégalais aujourd’hui (samedi 29 avril 2023) ! On devait jouer cette finale depuis l’année dernière, mais on a jugé opportun de reporter ça jusqu’en début de cette saison. Ceci permettra d’abord aux différentes équipes d’avoir une bonne préparation pour la nouvelle saison mais aussi pour innover au niveau de la Ligue de Dakar », a réagi le président de la Ligue de handball de Dakar.

Alors que cette finale devait être jouée depuis la saison dernière, au président de la ligue de rappeler les raisons de la tenue de la finale en début de cette nouvelle saison. « Ce n’était pas adéquat pour les équipes finalistes de jouer la finale avant d’avoir quelques matchs dans les jambes. Ainsi, nous leur avons laissé lancer leur saison et nous donner aussi assez de temps au niveau de l’organisation pour mieux tenir cette fête et assurer le pari de l’organisation », a précisé Demba Baldé.

Cette Coupe de la Ligue offre aux différentes formations participantes de se frotter à des équipes de divisions différentes. Une chose dont le président de la Ligue de Dakar se félicite. « Nous avons tenu à organiser cette compétition pour faire le maillage entre les différentes divisions. Des équipes de régional peuvent affronter des équipes de l’élite à travers cette Coupe de la Ligue. Quelque chose que la Coupe du Sénégal ou le championnat ne leur permet pas. Cela offre une certaine compétitivité au-delà des compétitions organisées par la Fédération ».

Satisfait de la présence du public dans cette soirée de handball au Stade Amadou Barry, Baldé pense que la passion du handball se propage bien dans le pays et notamment dans la banlieue. Pour lui, « Le handball est en train de se vivre un peu partout au Sénégal et plus particulièrement à Dakar. Nous communiquons beaucoup sur les compétitions que nous organisons et cela notamment grâce à l’appui de la presse sportive que nous remercions vivement. Nous invitons le public à venir partager avec nous cette passion du handball et je pense qu’il répond favorablement à chaque fois comme vous avez eu à le voir lors de cette finale ».

wiwsport.com