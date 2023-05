Victorieux de son premier match face au Congo, le Sénégal jouera pour un second succès, mardi, devant les Fennecs d’Algérie. C’est ce qu’a fait savoir, le sélectionneur des Lionceaux, Serigne Saliou Dia en conférence de presse.

C’est inéluctable, le duel des deux favoris du groupe A de cette Coupe d’Afrique des nations aura bien lieu. Ce mardi au stade Nelson Mandela de Bakari, le Sénégal et l’Algérie affronteront pour le compte de la deuxième journée. Pour cette rencontre tant attendue, le sélectionneur de l’équipe sénégalaise Serigne Saliou Dia a affirmé que ses protégés aspireront à décrocher la victoire contre l’Algérie pour accéder aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023. « Ce sera un match difficile. Les Algériens sont réputés pour leur jeu très technique, nous allons essayer de mettre en place une stratégie pour les gêner et bloquer leurs offensives. Notre objectif est de gagner pour se qualifier pour les quarts de finale, et ensuite viser le dernier carré pour valider notre ticket au Mondial », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match tenue à Baraki.

Le Sénégal a réussi ses débuts dans cette 14e édition de la CAN, en battant dimanche à Baraki le Congo grâce à un but signé Serigne Fallou Diouf (77e). En match d’ouverture disputé samedi soir, l’Algérie a disposé de la Somalie (2-0). Et le technicien sénégalais s’attend à un duel assez ouvert. « Ce sera un match capital du moment qu’une victoire pour l’une ou l’autre équipe lui permettra de se qualifier. A nous d’être patients, concentrés, et sereins. Le match sera serré et très disputé. Il va falloir qu’on soit très collectif et surtout éviter les erreurs commises face au Congo. L’Algérie et le Sénégal sont des pays frères qui se connaissent très bien. La rencontre sera ouverte dans les deux sens, les deux équipes seront offensives. On n’aura malheureusement qu’une seule séance d’entraînement, nous allons miser plus sur la récupération que sur la mise en place ».

Le milieu de terrain de l’équipe sénégalaise, Abdelaziz Fall, qui accompagnait son coach en conférence de presse, considère le match entre l’Algérie et le Sénégal comme un match normal. « Notre match contre l’Algérie sera comme les autres matchs, nous allons bien nous concentrer et écouter les instructions de l’entraîneur, nous allons jouer l’Algérie comme les autres rencontres. »

