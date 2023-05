Responsable du football féminin à la Fédération Sénégalaise, Seyni Ndir Seck nous livre ses impressions sur l’évolution de cette discipline, au niveau des clubs comme dans les sélections. Entretien.

Quels sont vos rôles en tant que responsable du football féminin au niveau de la Fédération ?

Je ne suis pas administrative dans la Fédération pour que l’on m’assigne des tâches, je suis une élue dans le comité exécutif. Je représente le football féminin dans ce comité-là, et mon rôle est de présenter les projets de développement au niveau du football féminin, de convaincre les membres du comité exécutif à adhérer à ce projet proposé par la commission du foot féminin et la direction technique nationale. On travaille ensemble pour mettre en place une stratégie de développement du football féminin.

Comment décririez-vous la situation du football féminin au Sénégal ?

Le football féminin sénégalais évolue. Nous comptons deux divisions : une D1 composée de onze équipes dans une poule unique et une D2 composée de deux poules. En plus du Championnat, il y a la Coupe du Sénégal. Et sur le plan des équipes nationales, nous en avons trois : la sélection U17, U20 et séniore A qui est allée jusqu’en quarts de finale de la dernière CAN et qui a participé aux barrages d’accession au Mondial. Malheureusement, elle a été éliminée, mais ce n’est que partie remise.

L’accès à la pratique du football est-il encore difficile pour les Sénégalaises ?

Si je compare avec ma génération, forcément beaucoup de choses ont évolué. Maintenant, c’est beaucoup plus facile pour une fille qui souhaite jouer au football de trouver une équipe, contrairement à notre époque. La Fédération a aussi lancé le football féminin au niveau des écoles. La phase test se fait entre Dakar et Ziguinchor, où ça a démarré le week-end dernier. C’est une très bonne chose, parce que cela permet aux petites filles de s’adonner au foot féminin dès le bas âge. Il serait important aussi d’intégrer les jeunes filles et de les mixer avec les garçons dans les écoles de football. Ce serait une bonne chose pour développer le football féminin.

Comment faire en sorte que le football féminin soit de plus en plus suivi au Sénégal ?

Pour ça, j’interpelle la presse. Aujourd’hui, plus on communique mieux c’est. Malheureusement, pour des problèmes d’infrastructures, on est obligé de jouer le matin, et la presse ne se déplace pas. Que tout le monde essaye de communiquer pour vraiment massifier cette discipline qui existe dans onze régions du Sénégal. Comme je l’ai déjà souligné, nous avons lancé un programme lié au football féminin dans deux régions (Dakar et Ziguinchor). On fera une évaluation pour voir comment transmettre ça dans les autres régions.

Comment parvenir à obtenir des résultats positifs pour les clubs qui représentent le Sénégal sur le plan africain ?

Il ne faut pas être trop sévère, c’est juste un début. Lors de la première édition (de la Ligue des champions féminine), Dakar Sacré-Cœur s’était classé deuxième à l’issue du tournoi qualificatif zonal, tout comme l’USPA l’année dernière. Donc, je pense que c’est déjà une bonne chose. Cependant, la qualification à la phase finale en est une autre. On ne peut donc pas juger les clubs sur ça, parce qu’ils ne sont pas encore qualifiés pour le tournoi final. Au moment où nous mettons nos clubs dans de meilleures conditions pour jouer cette compétition, il y en a d’autres qui n’y participent pas, parce que la Zone UFOA/A compte neuf pays et c’est seulement quatre qui ont encore participé.

Comment arriver à consolider les résultats au niveau de la sélection féminine A ?

Il n’y a pas de secret pour consolider ces résultats. Il faut multiplier les rassemblements, jouer plus de matchs amicaux. On a en ligne de mire les prochaines éliminatoires (de la CAN) qui vont démarrer en septembre, le tirage au sort devrait normalement se faire ce mois de mai. On attend tout cela pour vraiment dresser notre feuille de route afin de bien entamer ces éliminatoires. Notre objectif est de se qualifier pour la prochaine CAN.

Est-il difficile de cibler des joueuses binationales et de les convaincre à venir jouer pour le Sénégal ?

Avec la Coupe d’Afrique qu’on a faite au Maroc, on est même pas allé à la recherche de joueuses binationales. Au contraire, ce sont elles-mêmes qui sont venues vers nous pour jouer avec l’Equipe Nationale du Sénégal. Mais je préfère laisser au sélectionneur de répondre à cette question. C’est juste pour vous dire qu’on est très sollicité sur ce côté. On voit que nos joueuses commencent à s’expatrier en France. C’est une très bonne chose, ça veut dire que le football féminin sénégalais commence à apporter ses fruits.

