Tenant du titre, le RB Leipzig rencontrera le vainqueur de la deuxième demi-finale entre Stuttgart et l’Eintracht Francfort.

Sans pitié, le RB Leipzig d’Abdou Diallo, entré en fin de partie, a surclassé Fribourg (1-5) en demi-finale de Coupe d’Allemagne. Avec deux buts en moins d’un quart de Marco Rose se sont rendus les choses faciles pour se qualifier pour leur quatrième finale de leur histoire dans cette compétition, la deuxième d’affilée, puisqu’ils sont tenants du titre en ayant défait la même équipe l’année dernière.

Les spectateurs présents dans les tribunes du Stade Europa-Park auront vécu une première période tambour battant des visiteurs. Olmo a ouvert le score dès la 13e minute, avant de servir quelques secondes plus tard à Henrichs qui fait le break (14e). Les joueurs de Leipzig ont ensuite calmé les ardeurs jusqu’à la fin de la première période. Puis se libère grâce Szoboszlai (37e) puis Nkunku (45e+1).

Le plus dur était fait pour le RBL qui serait réduit à 10 e début de seconde période suite à l’expulsion de Josko Gvardiol (58e). En infériorité numérique, Fribourg et ses joueurs ont eu le courage d’aller sauver l’honneur grâce à un but de Michael Gregoritsch (75e). Tombeur donc de Fribourg, Leipzig ira chercher la seconde Coupe d’Allemagne de son histoire face à Stuttgart ou Francfort, le 3 juin prochain.

Immer wieder Leipzig 🔴⚪️ Zum 4⃣. Mal in 5⃣ Jahren stehen wir im #DFBPokal-Finale👏 Wir sind stolz auf euch.#YouCanDoAnything #WirSindLeipzig pic.twitter.com/EcpwwdwyVv — RB Leipzig (@RBLeipzig) May 2, 2023

