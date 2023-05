Le match entre le Congo et la Somalie s’est soldé par un nul (1-1). Un résultat qui garantit au Sénégal de finir premier de la poule A.

Le Congo et la Somalie s’affronter pour le compte de la deuxième journée de la CAN U17. Ces deux équipes qui ont perdu en match d’ouverture, devaient gagner pour se repositionner dans la course pour la qualification au second tour.

Les somaliens ont réussi à ouvrir le score à la 32e minute. Un score qu’ils ont conservé jusqu’à la mi-temps malgré la pression des congolais. Au retour des vestiaires, les congolais vont rapidement revenir au score (52e, 1-1).

Ce match nul arrange le Sénégal. Les lionceaux vainqueurs de l’Algérie (3-0) sont assurés de finir en tête de leur poule. Les sénégalais sont leader du groupe A avec 6 points. Pour la troisième journée, le Sénégal va affronter la Somalie le 05 mai pour clôturer sa phase de poule.

wiwsport.com