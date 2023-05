Le Sénégal accentue son avance. Aprés le but sur pénalty à l’entame de la seconde période, le remplacent Mamadou Sawané (entrée à la 76e minute) permet au Sénégal de prendre définitivement le large.

wiwsport.com

MAMADOU SAWANE 🇸🇳(2006) WITH THE DAGGER!!!

AMARA DIOUF 🇸🇳(2008) WITH THE ASSIST!!!

🅰️MARA DI⚽⚽UF #TotalEnergiesAFCONU17 #AFCONU17 #ALGSEN pic.twitter.com/KsskGXmbGa

— Football Report (@FootballReprt) May 2, 2023