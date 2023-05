Avec beaucoup de caractère, le Sénégal a dominé les Fennecs d’Algérie sur la pelouse du stade Nelson Mandela de Baraki pour s’offrir déjà une qualification au second tour de cette CAN des moins de 17 ans. Capitaine, Amara Diouf double buteur et passeur, a guidé ses coéquipiers (3-0).

C’était un duel à ne pas manquer. Les deux leaders du groupe A se frottaient à l’occasion de la deuxième journée, mardi. Et comme s’y attendait Serigne Saliou Dia, on a eu droit à un match assez ouvert dès le coup d’envoi de la partie. Les occasions se sont multipliées de camp à l’autre sans que les deux équipes réussissent à trouver la faille. Côté sénégalais, le capitaine à bord, Amara Diouf devenu plus altruiste tente à maintes reprises de faire jouer ses coéquipiers. D’abord avec Yaya Dieme (30’) qui a vu son tir repoussé par Younès Benali puis avec Omar Sall (37’), ce dernier n’a pas su concrétiser l’action.

Le portier sénégalais, Serigne Diouf s’est aussi illustré sur l’action de Chetiou Shain où sa sortie impeccable a malicieusement empêché l’attaquant algérien de déverrouiller les camps des Lionceaux. Il fallait attendre la dernière action de la première période pour assister à l’ouverture du score. Sur un coup franc bien exécuté par Lassana Traoré et une nouvelle sortie ratée du gardien algérien, le pensionnaire de Génération Foot délivre ses partenaires. Le Sénégal mène à la pause sur le score d’un but à zéro (1-0).

Au retour des vestiaires, la sélection sénégalaise accélère pour le break.

Serigne Saliou Dia n’aura pas grand-chose à reprocher à ses poulains, après avoir dominé l’ensemble de la partie, les joueurs sénégalais ont retrouvé leur efficacité. Le score aurait pu être plus large d’ailleurs en faveur du Sénégal mais on retiendra ce succès précieux et bien sûr la qualification historique pour le second tour de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans. Les partenaires de Yaya Dieme joueront leur troisième match de poule vendredi face à la formation de la Somalie avec l’objectif de terminer premiers du groupe A.

