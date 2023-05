Sélectionneur de l’équipe nationale de l’Algérie des moins de 17 ans, Arezki Remmane a reconnu la suprématie de son adversaire du jour, le Sénégal qui n’a pas fait dans les détails. Vainqueur sans appel des Fennecs (3-0).

Sur la pelouse du stade de Baraki, le Sénégal a corrigé l’Algérie validant dans la foulée son ticket pour le second tour de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans. A la sortie de cette rencontre maîtrisée de bout en bout par les Lionceaux, le sélectionneur des Fennecs est revenu sur le jeu des joueurs de Serigne Saliou Dia.

« Le Sénégal mérite sa victoire. Leurs joueurs étaient meilleurs que nous sur tous les domaines. La condition physique a fait la différence. Ils étaient présents sur le deuxième ballon. Présent aussi offensivement et défensivement. On a pratiquement perdu tous les duels. On avait l’impression de voir des cadets contre les seniors, tellement il y avait une grande différence de taille avec mes joueurs. Je suis vraiment impressionné par cette équipe du Sénégal », a fait savoir Arezki Remmane qui soutient que l’Algérie aurait pu bénéficier d’un penalty qui allait changer sans doute beaucoup de choses « L’arbitre aurait pu siffler un penalty pour nous. Dommage qu’il n’ait pas été sifflé, ça aurait changé beaucoup de choses ».

Toutefois, le technicien algérien ne baisse pas les bras et y croit dur comme fer à la qualification en quart de finale «Mes joueurs sont à féliciter. Ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes, mais on est tombé sur plus fort. Il faut vite oublier ce résultat et se concentrer sur le prochain match contre le Congo, car un succès va nous permettre de passer deuxième du groupe». l’Algérie doit remporter son dernier match contre le Congo, vendredi prochain au stade Nelson Mandela pour assurer sa qualification.

wiwsport.com