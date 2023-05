Plusieurs Sénégalais ont brillé dans les Championnats européens ou même en Ligue africaine des Champions en milieu de semaine ou durant ce week-end. Voici notre Team Of The Week, disposée en 3-4-3.

SENY DIENG, Providentiel

Il le fallait bien pour permettre à Queens Park Rangers de valider son maintien en Championship. Après huit matchs d’affilée durant lesquels il a encaissé au moins un but, le portier international est revenu déterminant lors de l’importante victoire (0-1) face à Stoke City ce samedi. S’il n’a quasiment pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en première période, le champion d’Afrique est resté vigilant, notamment en seconde période avec de bels arrêts, dont un sur un coup de tête de Tyrese Campbell ou devant Josh Laurent, sur la même action. Bien sur ses bases également sur une frappe au ras du sol de Josh Tymon.

MAMADOU MBAYE, Prometteur

Certes, deux entrées en jeu, mais deux entrées en jeu pleines de promesses pour un joueur qui répond généralement présent lors des rares sollicitations de son entraîneur. Entré en jeu au bout d’une demi-heure face à Osasuna mardi, bien que son équipe, Cadiz, ait perdu (0-1), il s’est vite mis dans le vif du sujet avec deux interventions déterminantes, notamment une sur Ante Budimir. Il remporte quasiment tous ses duels, démontrant largement que Sergio Gonzalez peut compter sur lui à chaque fois qu’il souhaite. Lancé à la 67e face à Valencia ce dimanche (victoire 2-1), il a eu le grand mérite d’avoir réalisé 23 grosses minutes pour maintenir l’avantage du club andalou.

NABY SARR, Solide

Une démonstration de leadership pour le défenseur central de 29 ans qui affrontait Wigan avec le Reading FC samedi, pour une rencontre capitale dans la course à un maintien qui semble tout de même fuir à son équipe. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a donné le ton avec une grosse agressivité. Bien présent dans les duels et capable de défendre en avançant, Naby Sarr a coupé plusieurs attaques du Wigan Athletic. Il a régulièrement fermé sur le côté gauche pour aider Nesta Guinness-Walker. Sa présence dans la surface opposée a permis à Yakou Meité d’arracher le point du nul pour Reading.

MOUSSA NIAKHATE, Irréprochable

Un énorme soulagement pour les supporters de Nottingham Forest de l’avoir à disposition dès ce samedi face à Brentford, après sa sortie sur blessure lors du dernier match. La cuisse gauche fortement attachée pour protéger les ischios, l’ancien capitaine et défenseur central de Mayence a réalisé une grosse prestation face au Bees, malgré la défaite renversante (2-1). Niakhaté a tenu son rang avec une bonne présence défensive. Souverain dans son couloir où il a gratté plusieurs ballons et remporté tous ses duels. Il s’est beaucoup projeté et a apporté du soutien offensif, à l’image d’un retourné acrobatique qui a failli tromper David Raya.

ARIAL MENDY, Bon revenant

Absent depuis le 31 janvier dernier, l’arrière latéral gauche de 28 ans a rendu une bonne copie pour son retour avec Grenoble lors de la victoire contre les Chamois Niortais (2-0), samedi en Ligue 2. Sur le plan défensif, l’ancien pensionnaire de Diambars a apporté une bonne solidité en remportant tous ses duels. Généralement autoritaire dans ses interventions et tranchant sur ses transmissions, Arial Benabent Mendy s’est aussi permis quelques montées pour effectuer quelques bons centres. Un match qui devrait lui permettre de regagner de la confiance.

ASSANE DIOUSSE, Omniprésent

Une belle performance pour le milieu de terrain international de 25 ans. À son avantage dans l’entrejeu de l’OFI Crète face à l’Atromitos Athènes samedi, l’ancien joueur de Saint-Etienne a été l’un des grands artisans de la victoire des siens (2-3), formant un duo complémentaire avec l’Argentin Miguel Mellado et étant au four et au moulin. Servi dans le sens de la course par Nouha Dicko, il ouvre le score dès la 8e minute d’une frappe surpuissante du pied gauche. Il a ensuite dicté un bon tempo avec sa palette technique, se montrant utile dans les récupérations comme sur les transmissions.

OUSSEYNOU NIANG, Insaisissable

Grosse semaine de la part de l’international U23 avec le leader de la D1 de Lettonie, le Riga FC. Très serein balle au pied et précis sur ses gestes, il a réalisé un très bon match face à Metta mardi dernier (4-0). Décisif sur l’ouverture du score, avec un délicieux centre vers la tête de Marko Redza qui prolonge pour le buteur Hrvoje Babec, il trouve la marque à la 25e, profitant d’un ballon qui traînait dans la surface. Un poison constant pour la défense adverse. Aussi ce dimanche lors du choc contre Valmiera, sa vitesse et sa finesse technique ont soulagé le Riga FC. Ses deux excellents centres emmènent les deux premiers buts des siens. Récompensé par un nouveau gros match, il corse la marque à 3-0 à la 63e.

ILIMAN NDIAYE, Flamboyant

Ce n’est pour rien qu’il a raflé toutes les plus belles récompenses lors de la cérémonie de remise de trophées aux joueurs de Sheffield United. Encore et toujours décisif, à l’image de sa longue saison, l’attaquant sénégalais a réalisé deux matchs pleins la semaine dernière. Décisif face à West Brom mercredi lors de la victoire (2-0) qui scelle la montée, la Star Boy a régalé ce samedi contre Preston (4-1). Il a été un véritable cauchemar pour la défense des Lilywhites avec ses chevauchées et dribbles dévastateurs. Proche de délivrer une passe décisive ou de marquer en première période, il a profité d’une belle offrande de Daniel Jebbison pour inscrire le troisième but des Blades. Un pur régal.

NICOLAS JACKSON, Le déclic

Quelle grosse semaine pour le jeune attaquant qui relance sa saison au meilleur des moments pour Villarreal. Titularisé en Championnat pour la première fois depuis six mois, l’ancien joueur du Casa Sports s’est montré à son avantage face à l’Espanyol Barcelone, jeudi dernier. Il a eu des moments de doutes dans le match ou s’est parfois montré brouillon. Mais le joueur de 21 ans n’est pas du genre à renoncer. Il est d’ailleurs récompensé par le but du 3-2 de Villarreal qui s’impose finalement 4-2. Une prestation qui lui a permis d’être reconduit dans le onze de Quique Setién pour affronter le Celta Vigo ce dimanche. Comme quoi tout footballeur a besoin de confiance. Létal, il s’est offert de son premier doublé en pro en début de match pour propulser son équipe vers un succès de 3-1. Sa joie explosive ou encore sa réaction d’après-match en disait long sur son soulagement.

BOULY JUNIOR SAMBOU, Déterminant

Il avait manqué son équipe lors du match aller, puisqu’il a été suspendu. Effectivement, un Wydad sans Bouly Junior Sambou est bien différent d’un Wydad avec Bouly Junior Sambou. De retour pour le quart de finale retour de Ligue africaine des Champions, face à Simba, l’attaquant sénégalais de 24 ans a répondu très présent. Il a parfaitement remis les pendules à l’heure pour le WAC en marquant l’unique but du match qui permet aux Marocains d’arracher la qualification aux tirs au but. Ses déplacements, ses appels… il a constamment pesé sur la défense du Simba et n’était pas loin d’inscrire un doublé d’une nouvelle tête à bout portant repoussée par Ally Salim Juma.

BOULAYE DIA, Décisif

Dans un derby qui devait permettre au Napoli de remporter son premier Scudetto pour la première fois depuis 33 ans, l’attaquant sénégalais de 26 ans a livré une belle performance. Toujours aussi généreux dans ses courses, le joueur prêté par Villarreal a proposé beaucoup de solutions entre les lignes ou en profondeur, combinant avec ses partenaires en attaque. Et s’il n’a pas toujours été servi, ce qui semble logique au regard de la domination du Napoli, il a trouvé le moyen d’arracher le point du nul pour la Salernitana, d’un but délicieux : il met un petit pont à Victor Osimhen pour entrer dans la surface avant d’écraser les filets d’Alex Meret avec une jolie frappe enroulée du pied gauche. Voilà à cause de Boulaye Dia Naples devra attendre encore pour célébrer son titre.

L’équipe type des Sénégalais de la semaine

wiwsport.com