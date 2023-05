Après la victoire 3-1 face au Hertha Berlin, Thomas Tuchel s’est exprimé sur sa gestion avec Sadio Mané, remplacé à l’heure de jeu du match.

Il avait le visage d’un dimanche crispé. Et pourtant, Sadio Mané a été titulaire pour la deuxième fois d’affilée lors de la réception du Hertha Berlin en match comptant pour la 30e journée de Bundesliga. Mais l’attaquant sénégalais a vécu le meilleur de la rencontre pour le Bayern Munich depuis le banc des remplaçants, puisqu’il a été sorti à l’heure de jeu pendant que les Bavarois étaient encore tenus en échec.

Un choix compréhensif, tant l’ancien joueur du Bayern Munich a manqué de mordant pendant un peu plus d’heure de jeu, et Thomas Muller, qui lui a pris la place a apporté plus dans le jeu bavarois. À la fin de la rencontre, il était encore question pour Thomas Tuchel d’évoquer le cas de l’ancien joueur de Liverpool, expliquant notamment sa prestation qui n’a pas été des meilleures, bien au contraire.

« Sadio a commencé en tant qu’ailier gauche, ce qui est à mon avis son meilleur poste depuis qu’il joue à Liverpool. Aujourd’hui, notre jeu était plus axé sur la droite parce que la liaison entre Nous’ (Mazaraoui), King’ (Coman) et Serge (Gnabry) était meilleure qu’à gauche entre João (Cancelo), Jamal (Musiala) et Sadio. João était souvent isolé, a tenté d’expliquer Tuchel. La situation est telle qu’elle est. Il doit garder la tête haute et continuer à travailler. Il a marqué un nombre incalculable de buts dans le championnat le plus difficile du monde. »

