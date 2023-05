Il concerne 40 équipes qui ne sont pas qualifiées pour la Coupe du monde Fiba 2023. Elles vont donc tenter de décrocher leurs chances pour les Jeux Olympiques Paris 2024. En Afrique, les matchs se joueront au Nigeria du 12 au 20 août. Les D’Tigers joueront contre le Sénégal, le Cameroun, le Mali et l’Ouganda.

The results are in for the FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournaments Draw!

The Road to Paris 2024 begins here 👇 #FIBAOQT pic.twitter.com/51DUpEN5pH

— FIBA (@FIBA) May 1, 2023