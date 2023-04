Un véritable bijou de l’attaquant sénégalais a permis à la Salernitana de tenir en échec un Naples qui devra patienter avant d’être officiellement sacré champion d’Italie.

Dans une derby de Salerne assez poussif au niveau du jeu, la Salernitana a remis à plus tard le sacre du Napoli en arrachant le match nul au Stade Diego Armando Maradona ce dimanche, lors de la 32e journée de Serie A. Courageux et bien disciplinés en défense, les hommes de Paulo Sousa ont tenu tête aux Napolitains à la pause, grâce notamment à un bon Memo Ochoa.

Longtemps patient, Naples a fini par trouver la marque sur un but de Mathias Olivera (62e). Une réalisation qui a fait exploser tout un stade, puisqu’il s’agissait là d’un titre officiellement remporté. Sauf qu’il ne fallait pas oublier un Lion sur la pelouse : Boulaye Dia. Alors qu’il n’avait absolument rien à se mettre sous la dent, l’attaquant sénégalais a pourtant fini de trembler les filets.

Servi sur la droite, l’ancien joueur du Stade de Reims percute à droite pour la Salernitana et inflige un petit pont à Osimhen pour entrer dans la surface et finir avec un amour de frappe enroulé du pied gauche. Son 12e but de la saison en Serie A mettant un coup de froid dans le stade et permettant à la Salernitana (14e, 34 points) de décrocher un bon point dans la course au maintien.

wiwsport.com