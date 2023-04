Vainqueur de Lac rose ce dimanche 30 avril, Quench s’est dit satisfait d’avoir payé une dette à ses supporters avant de cibler ses prochaines adversaires.

C’est une quatorzième victoire que Quench a signé ce dimanche. En battant Lac rose il a enfin réussi à passer dans un combat charnière dans sa carrière. Malgré sa victoire contre Double Moteur, le lutteur de Lansar essuyait beaucoup de critiques de la part de ses supporters qui croient dur comme fer que leur lutteur devait dépasser ce stade depuis longtemps. Ce dimanche après avoir battu un grand nom de la lutte, Quench dit attendre de pied ferme ses prochains adversaire.

« Beaucoup se sont dépensés dans combat et c’est l’occasion de les remercier. J’avais une dette envers mes supporters et aujourd’hui je l’ai payé. Je n’ai pas beaucoup d’aide dans le monde de la lutte mais Dieu merci mes proches m’aident beaucoup. J’attends de pied ferme mes adversaires. Gouy Gui ? c’est possible je l’attends » a déclaré l’homme aux 14 victoires et 1 seule défaite.

Wiwsport.com