Après sa victoire, dimanche face à Sonacos sur la plus petite des marges (1-0), Génération Foot a pris la tête du championnat de Ligue 1 à égalité de points avec Diambars de Saly qui a fait match nul contre Jaraaf. Portés par un Jean Louis Barthelemy Diouf décisif depuis plusieurs semaines, les grenats sont plus que jamais favoris pour le titre, cette saison.

Génération Foot a repris la tête de l’élite sénégalaise grâce à une victoire importante à Diourbel devant l’équipe de Sonacos, ce dimanche 30 avril 2023. Les Académiciens ont réussi à ravir à Diambars de Saly la première place à l’issue de la 19e journée. Leader avec 34 points au compteur avant son déplacement au stade Iba Mar Diop, le Diambars a concédé un match nul et vierge (0-0) face au Jaraaf de Dakar.

En parallèle, Génération Foot qui restait sur une série de huit matchs sans perdre parvient à maintenir le cap au stade Ely Manel Fall de Diourbel. Les grenats ont dominé les débats grâce à l’unique but de Jean Louis Diouf qui fait énormément du bien à formation de Mady Touré. C’est le cinquième but du milieu international sénégalais sur les cinq dernières sorties de Génération Foot. Désormais premier à égalité de points avec les académiciens de Saly, le club basé à Deni Birame Ndao, devance son rival de plus 2 au goal average (+11 contre +9).

Sur sa pelouse, Casa Sports s’est offert une bouffée d’oxygène. Après avoir enchaîné trois défaites, le club sudiste renoue avec une victoire devant la Linguère de Saint Louis, grâce notamment à une superbe réalisation de Serge Simon sur coup franc. Avec 29 points et un match en moins, le Casa Sports menace l’actuel troisième Guédiawaye (29 points). Au stade Ngalandou Diouf, le Teungueth a été tenu en échec par Dakar Sacré Coeur (0-0), l’autre rencontre de la soirée qui opposait l’As Douanes aux joueurs de CNEPS de Thies, s’est soldée sur un nul d’un but partout (1-1).

