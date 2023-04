Conspuée par son public et balayée par Montpellier (0-4), l’AS Monaco n’en finit plus de sombrer. Les Monégasques, 4es, s’éloignent plus que jamais du podium.

Décidemment, plus grand-chose ne va à l’AS Monaco. Après avoir été balayé par le RC Lens le week-end dernier, le Club de La Principauté a vu son entraîneur Philippe Clement et son milieu de terrain sénégalais Krépin Diatta s’accrocher vendredi à l’entraînement. De quoi rendre l’ambiance plus mauvaise au moment d’accueillir Montpellier ce dimanche pour le compte de la 33e journée de Ligue 1.

Petitement puni par son entraîneur, Diatta a pris le banc des remplaçants, tout comme son compatriote Ismail Jakobs, pour entamer cette rencontre. Mais les choix concoctés par le technicien belge n’ont quasiment rien apporté. Les Montpelliérains sont logiquement repartis aux vestiaires avec l’avantage à la clé grâce à un joli but de l’ailier Arnaud Nordin (28e), véritable bourreau des Monégasques.

Dès la reprise, Clement a souhaité faire des changements, avec notamment l’entrée en jeu de ses deux internationaux sénégalais. Sauf que les choses vont s’empirer pour un ASM sans réaction. En pleine confiance, le MHSC et ses joueurs ont déroulé leur football. Faiseur de tout, Fatout Maouassa a fait le break (65e) avant de laisser le soin à Nordin (72e) puis Stephy Mavididi de corser l’addition.

Pour l’AS Monaco, une morne fin de saison s’annonce, puisque les Monégasques devront créer un retour mémorable pour espérer finir sur le podium de Ligue 1, eux qui sont provisoirement devancés de six et cinq points par l’Olympique de Marseille et Lens. Autant dire que la dynamique actuelle impose au club princier de regarder derrière, puisque Lille est en embuscade pour lu chiper la 5e place.

Prochaine rencontre dimanche prochain face à Angers. 0️⃣-4️⃣ #ASMMHSC pic.twitter.com/NqUUnb251H — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 30, 2023

