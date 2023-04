En déplacement au Parc des Princes, Lorient s’est imposé 1-3 face au PSG, avec notamment un but d’un Bamba Dieng insistant.

Petite sensation au Parc des Princes. Pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, le FC Lorient, confortablement placé au milieu du tableau (10e), s’est imposé face au Paris Saint-Germain (1-3) au terme d’une rencontre que les Parisiens ont longtemps joué en infériorité numérique. Auteurs d’un gros début de match, les Lorientais ont ouvert le score dès la 15e grâce à une réalisation d’Enzo Le Fée.

Dans la foulée, Achraf Hakimi, averti à la 5e, a été expulsé (20e). Mais Kylian Mbappé, opportuniste face à un Yvon Mvogo en manque d’attention, a égalisé. Sauf que Darline Yongwa (39e) permettra à Lorient de reprendre l’avantage, avant que l’attaquant sénégalais Bamba Dieng, qui s’est vu refuser un but quelques instants plus tard, scellera la victoire (88e) avec son troisième but de la saison en Ligue 1.

Victoire du @FCLorient (3-1) face au @PSG_inside ! 😍 Les buts des Merlus ont été inscrits par @enzolefee_ (14'), Darlin Yongwa (38') et Bamba Dieng (87') ! 🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡 pic.twitter.com/P0BSlDpZqp — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 30, 2023

