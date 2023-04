Ce dimanche à l’arène Quench (Écurie Lansar) a battu La rose (Écurie Fass) dans une belle opposition où la condition physique a été déterminant.

Il était beaucoup plus fort ce dimanche en marge de la journée organisée par Ndiambour Production. Quench n’a presque pas douter dans son face à face avec Lac rose. Aussi bien dans la bagarre que dans la lutte pure, le pensionnaire de l’écurie Lansar a répondu présent. Face à son adversaire qui faisait son retour dans l’arène après plus de 5 ans d’absence, Quench a montré sa fraîcheur et attendu le moment idéal pour terrasser son vis à vis après plus de vingt minutes de combats.

Lors du premier round, les deux lutteurs se sont bagarrés avant de se saisir mutuellement de leur « nguimb ». Mais rien n’y fait. La chute tardait à arriver. Lac rose réussissait à chaque fois de repousser son adversaire qui cherchait toujours l’accrochage. À la fin du premier round, le lutteur de Fass monte alors des signes de fatigue sans doute du fait de son manque de compétition. Ainsi il change de stratégie dans le 2e acte décidant d’abréger le combat avec la boxe pure. Malheureusement pour lui, Quench résiste à l’attaque avant de le saisir pour le terrasser presque »facilement ».

Le lutteur de Bargny rempote haut la main ce combat (14e victoire) en infligé à Lac rose sa sixième défaite dans l’arène.

