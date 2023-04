L’histoire retiendra que le derby de la banlieue qui mettait aux prises le Guédiawaye FC à l’AS Pikine, disputé hier sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et soldé sur un nul et vierge (0-0), a connu deux hommes du match. Mamadou du côté des Crabes et El Hadji Ousmane Dione, le milieu de terrain de l’AS Pikine ont été primés.