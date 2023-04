Premier match pour le Sénégal dans la Coupe d’Afrique des nations réservée aux moins de 17 ans et première victoire. Les protégées de Serigne Saliou Dia ont réussi à trouver la clé du cadenas de la défense congolaise (1-0), dimanche et commence la compétition avec trois points, au terme d’une performance maîtrisée.

Dominateurs dans le jeu, les Lionceaux ont affiché d’entrée un visage insouciant, à l’image du penalty provoqué par Serigne Diouf sur une mauvaise appréciation. Le portier sénégalais a aussitôt rectifié le tir en stoppant du pied la frappe de Boukoulou (20’). Le Sénégal évite le pire. Et pourtant à la 17e minute, seul au second poteau et face au gardien adverse, Yaya Dieme a manqué de trouver le cadre.

C’était une bonne occasion d’ouvrir la marque et se lancer définitivement dans le bain. Emmenés par un Amara Diouf en pleine confiance, les joueurs sénégalais reprennent leurs esprits, ils multiplient les occasions mais comme toujours manquent le dernier geste. L’attaquant de Génération Foot, déterminé à trouver son propre but, enchaîne les mauvais choix. En face, les Congolais subissent. Mais parviennent à garder leurs cages inviolées à la pause (0-0).

Au retour des vestiaires, les Diables Rouges montent au créneau et poussent les sénégalais à commettre plusieurs fautes. Le sélectionneur Serigne Saliou Dia opère sur le coup trois changements. Pierre Antoine Fiatta Dorival, Mame Sy et Pape Alioune Ndiaye sont lancés. Le Sénégal tient et ballon et multiplie les accélérations en rendant les Congolais plus fébriles. Et le danger se rapproche, comme sur l’action où Amara Diouf est trouvé dans la profondeur. Toutefois ce dernier qui place bien sa tête trouve la barre transversale (62’). Le gros raté de Pape Alioune Ndiaye s’ensuit et toujours pas de but pour les Lionceaux. Amara Diouf croyait avoir trouvé enfin la marque trois minutes plus tard, mais était signalé hors-jeu dans la foulée.

L’ouverture du score va toutefois intervenir à la 77e minute de jeu sur un travail remarquable du capitaine, Amara Diouf. Seul au second poteau, Serigne Fallou Diouf déverrouille les camps Congolais. 1-0, est le score final malgré les dernières tentatives des Lionceaux.

C’est donc une entrée de jeu réussie pour les partenaires d’Amara Diouf qui prennent un avantage dans le Groupe A et occupent la deuxième place derrière l’Algérie victorieuse de son duel hier, face à la Somalie (2-0). Les deux premiers de cette poule se frotteront mardi prochain pour le compte de la deuxième journée.

