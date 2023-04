À l’issue de la brillante victoire de Quench devant Lac rose ce dimanche, le commentateur traditionnel et expert Lamb Bécaye Mbaye a décrypté le combat et ouvert les perspectives pour le vainqueur.

« Lac rose est un grand lutteur mais aujourd’hui il a eu un surpoids qui l’a pénalisé dans le combat. On a remarqué qu’il s’est vite essoufflé. Mais c’est comme ça aujourd’hui ce n’était pas son jour. Quench était venu convaincu de sa victoire. Il peut maintenant affronter tout le monde et personne ne peut le refuser. Il a réussi son bac et je dirais même qu’il a obtenu sa licence » a déclaré Becaye Mbaye au micro de Wiwsport.

Wiwsport.com