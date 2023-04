En inscrivant un nouveau but face à Simba, Bouly Junior Sambou est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Wydad sur une saison en Ligue des Champions.

Et ce n’est pas fini. En pleine bourre depuis son arrivée au Maroc, Bouly Junior Sambou entre dans l’histoire du Wydad Athletic Club. Unique buteur du match retour des quarts de finale de Ligue africaine des Champions face au Simba, défait aux tirs au but par le WAC, l’attaquant sénégalais de 24 ans a inscrit son septième but de la saison en C1, dont quatre depuis le début de la phase de groupes.

Avec cette réalisation, l’ancien joueur du Jaraaf est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Wydad sur une saison de Ligue des Champions. Et ce n’est peut-être pas terminé puisque le WAC disputera bel et bien les demi-finales de la compétition. De quoi aiguiser encore un peu plus l’appétit de Bouly Junior Sambou, auteur de 18 buts en 29 matchs toutes compétitions confondues avec le WAC.

wiwsport.com