Après avoir publié un communiqué pour demander la « reprogrammation » du match qui l’opposait à l’équipe de l’AS Pikine pour le compte des 16es de finale de la Coupe du Sénégal, Dakar Sacré Coeur revient à la charge. Hassane Fall au micro de wiwsport s’est montré très critique à l’égard de tout ce qui s’est passé le soir du mardi 25 avril au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye. Et il n’y va pas avec le dos de la culière.

« Les incidents sont à bannir dans le football sénégalais. Cela ne nous honore pas au vu du développement et de notre position dans le rang mondial et en particulier africain. Après être sacré champion d’Afrique dans différentes catégories on se devait de franchir des paliers de non-violence dans la terre de la « teranga » et être des exemples de fair-play dans les autres disciplines pour que la paix, le plaisir et la joie règnent dans tous les stades. » Le technicien réclame également plus de sécurité. « J’attends aussi que la Ligue prenne de meilleures dispositions surtout sur le plan sécuritaire parce que des vies sont en danger dans de pareilles situations et si ça perdure on ne sera jamais à l’abri d’éventuelles catastrophes qu’on va toujours regretter. » Interrompu après 65 minutes de jeu sur un score (1-0) en faveur de l’AS Pikine ne match n’a jamais repris.