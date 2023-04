Ils sont nombreux ces joueurs de Sheffield United à avoir brillé tout au long de cette saison 2022-2023. Mais qui d’autre que lui aurait plus mérité de remporter ce trophée ? Forcément personne. Quelques jours après avoir officiellement validé son retour en Premier League et quelques heures après l’avoir fêté avec une victoire face à Preston, Sheffield United récompensait ses meilleurs acteurs de l’exercice ce lundi soir.

Pour cette occasion, un trophée était en jeu : celui récompensant le meilleur joueur de la saison de l’équipe masculine. Et à la fin des votes, ses coéquipiers ont élu la « Star boy » Iliman Ndiaye. Auteur de 15 buts et 11 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant sénégalais de 23 ans succède à son ancien coéquipier Morgan Gibbs-White, évoluant désormais à Nottingham Forest.

A very, very special award. 🤌

Voted for by his teammates. The Players' Player, Iliman Ndiaye! 🌟 pic.twitter.com/J62eGB4ZIk

