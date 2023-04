Vainqueur de Caen (1-2), Le Havre a conforté sa place de leader de la Ligue 2, ce samedi lors de la 33e journée. Le HAC, qui se dirige tout droit vers la Ligue 1, a perdu Arouna Sangante.

Un pas de géant pour Le Havre AC vers son objectif de retrouver l’élite française. Leader de Ligue 2 depuis le mois de novembre et invaincu en Championnat depuis 30 matchs en d’ouvrir cette 33e journée, le HAC s’est repris de belle manière de son match nul vierge face à Quevilly-Rouen Métropole le week-end dernier, en dominant le Stade Malherbe de Caen (0-2) samedi après-midi.

Une succès obtenu en deux temps grâce aux réalisations de Gautier Loris (42e) et Oussama Targhaline (56e). Grâce à cette victoire obtenu dans ce chaud derby normand, les Havrais reprennent (provisoirement?) neuf et dix points d’avance sur Bordeaux et Metz. Mais le HAC pourrait être privé d’Arouna Sangante pour les prochaines échéances. Le jeune défenseur sénégalais est sorti sur blessure à la 66e.

𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝗳𝗶𝗻𝗶 !!!!!!!!!!!👊 Le HAC s'impose sur la pelouse de d'Ornano grâce à des buts de Gautier Lloris (42e) et Oussama Targhalline (55e) !!! Ntim a réduit le score à la 89e.

