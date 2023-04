Délocalisé au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le derby de la banlieue qui mettra aux prises le Guédiawaye FC à l’AS Pikine est sans doute l’attraction de la 19e journée du championnat national de Ligue 1. La seule rencontre du jour se jouera à partir de 18h00.

Guédiawaye FC (3e, 31 pts) accueille AS Pikine (6e, 25 pts) au stade Abdoulaye Wade qui abrite pour la première fois un match du championnat de Ligue 1 sénégalaise. Une victoire de Guédiawaye le mettrait en position de force dans sa course pour le titre. A l’inverse, avec 25 points au compteur et deux matchs en moins, l’AS Pikine, en cas de succès, prendra sa revanche sur Guédiawaye FC, vainqueur à l’aller (2-1, 6e journée). Et elle serait plus que jamais candidate pour le titre de cette saison.

La 19e journée se poursuit ce dimanche. L’actuel leader Diambars de Saly va effectuer un déplacement périlleux sur la pelouse du Jaraaf. Ce dernier qui était dans une série de trois défaites consécutives avant leur nul contre l’US Gorée veut renouer avec le succès. La dernière victoire des Vert et Blanc remonte à la 14e journée face à la Sonacos (1-0). En face, les académiciens visent un troisième succès de rang pour consolider le fauteuil de leader.

Sur une série noire de trois défaites, le Casa Sport reçoit la Linguère de Saint-Louis (13e, 14 pts) au stade Aline Sitoé Diatta. L’équipe de Dakar Sacré Cœur (5e, 25 pts), récente vainqueur du tenant du Casa Sports (1-0), ira à l’assaut de Teungueth FC (8e, 25 pts). Sur la pelouse du stade des Parcelles assainies, l’AS Douanes (2e, 18 pts), accueille la lanterne rouge CNEPS Excellence (14e, 9 pts). De la même manière, le promu Stade de Mbour (11e, 20 pts) reçoit l’US Gorée (7e, 25 pts), à Caroline Faye.