La saison ratée de Watford, qui ne pourra faire mieux qu’une septième place et qui va donc évoluer en Championship pour la saison prochaine, pourrait enfin provoquer le départ d’Ismaïla Sarr lors du prochain mercato estival.

À Watford, les saisons passent et ne ressemblent pas. Après des allers-retours entre la Premier League et la Championship sur les quatre dernières saisons, le club londonien a raté son objectif pour cette campagne 2022-2023. Alors qu’il lui reste deux journées de Championnat à disputer, la formation de Chris Wilder, qui occupe la treizième place, ne pourra pas finir dans le top 6, ce qui lui aurait permis de jouer les Play-offs. Les Hornets devront donc évoluer dans l’antichambre du football anglais la saison prochaine.

L’heure des adieux avec Ismaïla Sarr ?

Même si la première partie de saison donnait des espoirs de montée, les montagnes russes grimpaient par les pensionnaires de Vicarage Road depuis la période post-Coupe du Monde ont tout fait envoler. La façon dont l’exercice se termine fournit alors de grandes possibilités pour voir Ismaila Sarr plier ses bagages. Bien que l’attaquant sénégalais de 25 ans n’en demeure pas moins de ses performances avec les Hornets, lui qui a marqué la bagatelle de dix buts et délivré six passes décisives en 37 matchs de Championnat.

Watford s’est toujours montré très exigeant, réclamant de grosses sommes d’argent pour se séparer de l’ancien joueur du FC Metz ou encore du Stade Rennais. Lors du précédent mercato estival, comme cela a toujours été le cas depuis 2020, des clubs anglais, comme Crystal Palace et Aston Villa, étaient venus aux renseignements, les Villans étaient même très proches de s’attacher des services d’Ismaila avant que le deal ne tombe à l’eau. À Watford, on a toujours indiqué que le champion d’Afrique 2022 était intransférable.

Mais la position de l’équipe aux nombreux changements d’entraîneur devrait enfin bouger. D’autant plus qu’il y a une autre réalité à prendre en compte. Ismaila Sarr n’a plus qu’un an de contrat à honorer. Sera t-il prêt à prolonger pour poursuivre son aventure au Vicarage Road ? Watford va t-il éviter de le perdre gratuitement à la fin de saison prochaine, en le vendant cet été. Ce deuxième point semble le plus sûr. L’homme d’affaires Gino Pozzo devrait même revoir ses exigences à la baisse pour se faire de l’argent sur l’ancien pensionnaire de Génération Foot. Plus que jamais, les portes sont ouvertes pour Ismaila Sarr car plus que jamais, il sera difficile de récupérer les 30 millions d’euros dépensés l’été 2019 pour l’arracher au Stade Rennais.

