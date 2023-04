Trois jours après sa montée, Sheffield United, porté par Iliman Ndiaye, a nettement dominé Preston ce samedi (4-1).

Sheffield United a terminé sa saison à domicile de la meilleure des manières possibles. Trois jours après avoir officiellement décroché la montée en Premier League en battant West Bromwich Albion, les hommes de Paul Heckingbottom accueillaient, ce samedi après-midi lors de la 45e journée de Championship, Preston. L’occasion de célébrer la promotion pour ce dernier match de la saison au Bramall Lane.

Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que les Blades ont assuré de fort manière la fête, en s’imposant facilement 4-1. Il fallait encore compter sur Iliman Ndiaye. Décisif en début de semaine, l’attaquant sénégalais a régalé face aux Lilywhites, inscrivant son 15e but et délivrant sa 10e passe décisive de la saison. Passeur décisif sur le 2-1, il a ensuite inscrit le 3-1 de Sheffield United en l’espace de trois minutes.

Dem Blades on 🔥 Signing off at home in style. 😍 pic.twitter.com/veK8jLAZCq — Sheffield United (@SheffieldUnited) April 29, 2023

