L’Algérie, le pays hôte de la 14e édition de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, lance parfaitement sa compétition. Face à la Somalie ce samedi pour le compte de la première journée du groupe A, les fennecs n’ont pas tremblé et ont maîtrisé de bout en bout leur adversaire du jour.

Les verts de l’Algérie commencent sur les chapeaux de roue. Grâce à un doublé de Meslem Anatouf (21′ et 52′), la sélection algérienne a réussi ses débuts en s’imposant face à la Somalie au Stade Nelson Mandela de Baraki lors de la première journée du groupe B qu’elle partage notamment avec le Sénégal et le Congo. Si la ligne d’attaque des Verts, en particulier Chetioui, avait fait preuve de plus de lucidité devant la cage adverse, l’addition aurait pu être plus élevée.

Grâce à ce précieux succès, les fennecs occupent provisoirement la première place de la poule en attendant le deuxième match qui mettra aux prises dimanche au stade Nelson Mandela de Baraki les Lionceaux du Sénégal au Congo à partir de 13h00 GMT.