Villarreal a battu l’Espanyol ce jeudi (4-2), avec un but de Nicolas Jackson. L’entraîneur du Sous-marin Jaune a encensé son jeune international sénégalais.

Villarreal s’en est tiré. Battu lors de ses deux derniers matchs de Championnat, le Sous-marin Jaune s’est remis sur le bon chemin en s’imposant non sans difficultés face à l’Espanyol Barcelone (4-2) jeudi soir, lors de la 31e journée de LaLiga. Titulaire pour cette rencontre, une première depuis six mois, Nicolas Jackson (21 ans) a marqué l’un des buts victorieux des siens.

Complimenté par Quique Setién

Il a beaucoup tenté et insisté dans ce match, mais, comme beaucoup de ses coéquipiers, le jeune attaquant sénégalais a longtemps buté sur un excellent Fernando Pacheco. Cependant, il n’a pas baissé les bras et c’est d’ailleurs lui qui inscrit le 3-2 à la 80e, synonyme de son cinquième but de la saison. Et son entraîneur Quique Setién n’a pas tari d’éloges sur lui.

« Jackson est un jeune garçon, il progresse. Aujourd’hui (jeudi), je pense qu’il était un peu anxieux, il voulait faire trop de choses et je pense qu’il a besoin d’un peu plus de calme. Mais bien sûr, son potentiel, les qualités qu’il a, c’est extraordinaire. Villarreal a un joyau avec lui, sans aucun doute », a déclaré l’ancien entraîneur du FC Barcelone au sujet de l’ancien du Casa Sports.

