Ce vendredi, le promoteur Jamaïcain a officialisé l’affiche entre Baye Mandione (Thiaroye Geum sa bopp) et Bébé Diène (Écurie Soumbédioune). La date du combat reste encore à être déterminée.

Après avoir signé un contrat avec Baye Mandione durant le mois de ramadan, le jeune promoteur Jamaïcain était en train de trouver un potentiel adversaire au lutteur de Thiaroye. C’est désormais chose faite puisque Baye Mandione (13 victoires, 14 défaites) affrontera Bébé Diène de l’écurie soumbédioune. L’affiche a été officialisé ce vendredi quand le promoteur s’est rendu à médina pour signer avec Bébé Diène. Avec un palmarès pas aussi rempli que celui de son adversaire (9 combats, 7 victoires et 2 défaites), le lutteur de la médina qui s’est imposé en février dernier contre Gackou 2 à une grande occasion de franchir un cap dans sa carrière. Comme l’ont fait des lutteurs comme Modou Lô ou Boy Niang 2, Bébé Diène peut faire un grand pas en avant et aller défier les cadors d’en haut s’il sort victorieux ce combat.

Baye Mandione, c’est 6 combats de suite sans victoires

Bébé Diène sera opposé à un lutteur qui est dans très mauvaise passe avec une série de quatre défaites consécutives et aucun succès sur ses six dernier combats. Battu successivement par Double Less 2, Modou Anta, Gora Sock et Bébé Saloum, Baye Mandione n’a plus remporté un combat depuis 2015 (Bruce Lee). Les circonstances de sa dernière défaite concédée à Kaolack contre Bébé Saloum a montré les limites de Baye Mandione qui jadis fut une terreur des arènes.

