Dans le cadre de son partenariat avec la Ligue Pro, la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) a remis, hier, une subvention globale de 234 millions FCfa à l’instance en charge du football local sénégalais. Ainsi, les 28 clubs professionnels ont pu bénéficier chacun d’un appui conséquent qui viserait à améliorer leurs conditions de fonctionnement et de performance.

Sponsor leader de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp), la Lonase vient de débourser une importante somme en vue d’appuyer davantage le fonctionnement de l’instance, mais aussi des clubsqui officient en Ligue 1 et Ligue 2. Lors d’une cérémonie qui a réuni hier la grande famille du football local, le directeur général Lat Diop a remis une subvention de 150 millions FCfa à la Ligue Pro et des enveloppes de 4 millions FCfa à chacune des14 équipes de la Ligue 1 et de 2 millions FCfa aux 14 autres évoluant en Ligue 2. Soit donc une une subvention globale de 234 millions FCfa qui, selon le patron de la Lonase, contribuera à améliorer les conditions de performance des acteurs du football local sénégalais. « La Lonase a toujours accompagné le sport sénégalais, et en particulier le football. Nous avons le devoir d’impulser le développement de ce football qui nous a valu beaucoup de satisfaction, notamment avec le récent Chan remporté. Et nous espérons que cette subvention permettra à notre football et nos clubs de rayonner encore plus », a confié Lat Diop, par ailleurs président de Guédiawaye Fc.

Pour Mouhamed Djibril Wade, président de la Ligue Pro, qui a salué le geste de Lonase, cette subvention offre une bouffée d’air frais à l’instance faîtière du foot local sénégalais qui arrive tant bien que mal à assurer la bonne tenue des championnats. « Notre partenariat avec la Lonase nous a permis de valoriser davantage nos compétitions. Et cet appui servira à améliorer les conditions de fonctionnement des clubs mais aussi de la Ligue Pro », a-t-il indiqué. Cette cérémonie de remise de subvention à été clôturée par un échange de maillots symbolique entre supporters de Guédiawaye Fc et d’As Pikine en vue du « derby de la Banlieue » prévue ce samedi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une manière pour annoncer la couleur de cette fête du football local, mais aussi pour cultiver l’esprit fair-play qui aura toute son importance lors de cette rencontre. C’est d’ailleurs dans ce sens que la Ligue Pro a annoncé qu’elle allouera une somme de 2 millions FCfa à Gfc pour l’aider à mieux faire face aux frais d’organisation de ce match comptant pour la 19ème journée de Ligue 1.

Tout comme le football, une autre discipline sportive a bénéficié, hier, des largesses de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase). Il s’agit du basketball, avec la Fédération représentée son vice-président Mamadou Ndiaye qui a reçu des mains du directeur général Lat Diop une enveloppe de 70 millions FCfa. Cet important appui fait suite à la signature d’une convention entre l’instance dirigée par Babacar Ndiaye et la Lonase. « Cette subvention qui va nous permettre de regarder l’horizon avec les prochaines compétitions nationales et internationales, ira directement au basketball sénégalais à travers ses acteurs, dont les clubs et autres structures. Nous espérons être à la hauteur des attentes placées en nous », a réagi Mamadou Ndiaye.

wiwsport.com