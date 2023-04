Unique buteur du match, Bouly Junior Sambou a permis au Wydad d’arracher les tirs au but en éliminer le Simba de Pape Ousmane Sakho en quarts de finale de C1 africaine.

Battu 1-0 lors de la manche aller et donc dos au mur, le Wydad Athletic Club avait du travail à faire pour poursuivre la défense de son titre de Ligue africaines des Champions. Mais avec un stade chaud et bouillant dès le début du match retour, avec notamment un magnifique tifo déployé dans les gradins, et le retour de Bouly Junior Sambou, suspendu à l’aller, le WAC avait tout pour mettre tout à son avantage.

Et à l’arrivée, le club marocain n’est pas passé à la trappe. Assez nettement dominateurs en première période, les hommes de Juan Carlos Garrido ont concrétisé grâce, bien évidemment, à Bouly Junior Sambou (29e). Le quatrième but en C1 pour l’attaquant sénégalais, le sixième depuis le début des qualifications, aura suffi au bonheur du WAC pour arracher les tirs au but, puisqu’il n’y a pas eu de prolongations.

C’est donc au terme de cette séance que le Wydad Athletic Club s’est imposé et s’est donc qualifié pour les demi-finales (4-3 aux t.a.b). Une déception pour le Simba SC qui, sans son ailier sénégalais Pape Ousmane Sakho – qui continue de rester sur le banc des remplaçants -, aura été accrocheur jusqu’au bout pour espérer atteindre pour la première fois de son histoire le carré d’as de l’épatante Ligue africaine des Champions.

