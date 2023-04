Alors qu’une information faisait le tour des réseaux ces dernières par rapport à la prise en charge des jeunes athlètes qui devraient prendre part aux championnats d’Afrique U18 et U20, la DTN d’athlétisme a tenu à rassurer ce vendredi.

Plus de peur que de mal ! Les Lionceaux U20 et U18 prendront bien part aux quatrièmes Championnats d’Afrique U18, combinés aux quinzièmes Championnats d’Afrique U20 d’Athlétisme. Alors que leur participation était annoncée compromise par une information sortie d’une voix officieuse sur les réseaux sociaux, la situation est tout autre à l’heure où ces lignes sont écrites si l’on en croit la Direction Technique Nationale.

Joint au téléphone par la rédaction de Wiwsport, le Dtn Monsieur Diène a rassuré en confirmant la participation du Sénégal aux joutes. « Tout ce que je peux vous dire, est qu’en principe, la délégation sénégalaise devrait quitter Dakar ce vendredi soir pour la Zambie », a déclaré Monsieur Diène.

Pour rappel, les championnats d’Afrique U18 et U20 démarreront ce samedi 29 avril à Ndola, en Zambie et prendront fin le 03 mai prochain. Environ 18 athlètes sénégalais sont attendus pour ces échéances entre U20 et U18.

wiwsport.com