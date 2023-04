Manager de Gris Bordeaux dont le combat contre Ama Baldé a été régularisé pour le 9 avril, Khalifa Dia a confié que son lutteur est prêt pour remporter ce combat contre le fils de Falaye Baldé.

Sur une série de trois défaites consécutives, Gris bordeaux ne doit pas se rater pour sa prochaine sortie contre Ama Baldé. Le troisième tigre de Fass n’a plus connu le goût du succès depuis 2015 avec sa victoire sur Mohamed Ndao Tyson et semble perdu dans son manteau de chef de file de l’écurie Fass. Son duel contre le fils de Falaye Baldé s’agira donc pour lui d’un combat charnière dans sa carrière et son manager en est également conscient.

« Gris Bordeaux est déjà prêt (pour le combat) depuis longtemps malheureusement son adversaire s’était blessé. Maintenant, il s’agira de consolider les acquis. Nous souhaitons que notre adversaire se porte bien et qu’on fasse ce qu’on doit faire le jour du combat. Gris n’a plus gagner depuis son combat contre Tyson c’est vrai. Mais entre temps il n’a pas eu que trois combats. Ce qui est important c’est que Gris avait décidé de donner la chance aux jeunes et il sortira facilement de ce combat contre Ama. S’il applique ce qu’il fait à l’entraînement, il y’aura une grande surprise. Vous verrez un nouveau Gris Bordeaux c’est moi qui vous le dit » souligne Khalifa Dia.

« Il y’a désormais une union derrière Gris Bordeaux »

« Jaraaf, médina et Fass sont désormais derrière Gris Bordeaux. Il y’a une union derrière lui et le jour du combat vous verrez une grande mobilisation » a t’il ajouté.

Wiwsport.com