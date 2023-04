Le handball sera en fête ce weekend avec la finale de la Ligue de Dakar qui se tiendra ce samedi à Amadou Barry. Diamono HBC et Diisso HBC (Dames) se disputeront le titre à partir de 17H.

Le Stade Amadou Barry sera l’antre du handball de Dakar avec comme affiche la finale de la Coupe de la Ligue. En effet, Diamono HBC et Diisso HBC (Dames) se disputeront le titre sur le parquet pour le grand bonheur des amateurs. Le coup d’envoi de cette finale sera donné à partir de 17H et les organisateurs promettent du spectacle.

« Cet événement est l’un des moments les plus attendus de notre calendrier annuel, et nous sommes fiers de présenter aux spectateurs une compétition de haut niveau. Cette année, les meilleures équipes de notre ligue s’affronteront pour le titre, et nous sommes convaincus que ce sera un spectacle passionnant pour tous les amateurs de handball », a promis le président de la Ligue de Handball de Dakar, Demba Baldé.

