La superbe aventure de la Cremonese et leur portier sénégalais en Coupe d’Italie s’est arrêtée jeudi soir. Battus à l’aller 0-2, les Grigiorossi n’ont pu faire mieux qu’un 0-0 en demi-finale retour face à la Fiorentina.

Il n’y aura pas la passe de trois pour la Cremonese et Mouhamadou Sarr. Après leur exploit en huitième et quart de finale respectivement face à Naples et l’AS Roma, les hommes de Davide Ballardini se frottaient à la Fiorentina pour les demi-finales de la Coupe d’Italie. Pas évident face à une Viola qui veut aller au bout. À l’arrivée, c’est une élimination qui s’écrit pour l’actuel 19e de Serie A.

Malgré son gardien sénégalais, deuxième portier ayant réalisé le plus d’arrêts en Coupe d’Italie cette saison, la Cremonese s’était rendue la tâche beaucoup plus ardue en perdant sur son terrain lors de la manche aller (0-2). Il fallait donc un exploit monumental pour rejoindre l‘Inter Milan en finale. Ce que la Fiore n’a pas permis au Gris et Rouge, en se contentant uniquement d’un nul vierge (0-0) au retour.

Voilà la Cremonese quitter la Coppa Italia version 2022-2023 par la grande porte. Il faudra garder ces valeurs pour faire encore vibrer un peu plus ses supporters pour la saison prochaine. Ce qui devrait passer en même temps avec les soirées de la Serie B, puisque Mouhamadou Sarr et ses partenaires se dirigent tout droit vers la relégation, à sept journées de la fin du Championnat italien.

