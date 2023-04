Au vu de ses derniers résultats en matchs de préparation, la sélection cadette du Sénégal, engagée pour la 14e édition de la Can U17 suscite un mince espoir chez les supporters. Toutefois le rêve est toujours permis.

La préparation de la sélection cadette sénégalaise pour la CAN U17 s’est conclue par une nouvelle défaite contre les zambiens (4-2). Un revers loin d’être infamant sur le papier contre l’une des équipes favorites de cette compétition. Mais, il vient conclure une préparation marquée par plusieurs autres contre-performances notamment face aux formations qui prendront aussi part à la 14e édition de la CAN. Dimanche après-midi vers les coups de 14h00, le Sénégal fera son baptême du feu à l’édition 2023 du championnat d’Afrique des Nations des moins de 17 ans. Logé dans groupe A avec l’Algérie, le Congo et la Somalie, il débutera face aux Diables Rouges au stade d’Alger. Cette compétition enregistre la participation pour la première fois de douze (12) sélections, au lieu de huit, qui se disputeront, en plus du titre, les quatre billets pour la Coupe du Monde de la catégorie, initialement prévue au Pérou, avant que la FIFA ne décide de la lui retirer. Avant, l’équipe dirigée par Serigne Saliou Dia n’aura glané que deux victoires sur ses six matchs de préparation. Vainqueurs de leur double confrontation contre le champion en titre, le Cameroun (1-0; 3-2), depuis, les Lionceaux n’ont plus connu de succès en préparation. Ils se sont inclinés d’abord face au Burkina Faso (1-2) ensuite contre le Maroc (2-3) puis devant l’équipe des moins de 20 ans du Sénégal avant de terminer sur une lourde défaite contre les Zambiens (4-2).

Une défense décimée par les tests IRM

Au-delà d’une solidité défensive à retrouver mais surtout de confiance, le sélectionneur Serigne Saliou Dia a dû se creuser les méninges pour trouver du renfort, après avoir perdu plus d’une dizaine de joueurs, jugés inéligibles au test IRM réalisés par la fédération sénégalaise de football. « Il fallait reprendre le boulot. Heureusement qu’on avait un plateau très large parce que dans nos sélections on avait eu à appeler 60 joueurs. On avait placé les joueurs en catégorie 1 à 4. Après, on était obligé de retenir les joueurs qui étaient en dessous et essayer de rebâtir quelque chose » avait expliqué Serigne Saliou Dia dans une interview accordée à wiwsport.

Mais la mayonnaise tarde toujours à prendre, en quatre matchs amicaux, le Sénégal a affiché une largesse défensive inquiétante. En effet, 11 buts ont été encaissés par la défense sénégalaise en seulement quatre matchs. En parallèle, l’attaque qui tente au-dessus de tout de récolter les morceaux à chaque rencontre a trouvé le chemin des filets à 5 reprises. Soit deux contre le Maroc, un face au Burkina Faso et deux devant les Zambiens.

Malgré leurs résultats loin d’être prometteurs, les partenaires de Amara Diouf n’en démordent pas. A l’entraînement, ils donnent tout pour espérer briller en l’Algérie comme l’avait réussi leur aîné il y a quelques mois, en remportant l’édition 2023 du championnat d’Afrique des nations. Une occasion aussi de prolonger la dynamique de victoire du sénégalais vainqueur de la Can seniors au Cameroun et celle des moins de 20 ans en Égypte. C’est tout le mal qu’on leur souhaite.