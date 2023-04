En marge de la régularisation du combat de son poulain contre Gris Bordeaux, Abdou Bakhoum a promis l’enfer au 3e tigre de face dans ce combat prévue le 9 juillet 2023.

Toujours égal à lui-même, Abdou Bakoum s’est dit sûr de la victoire de Ama Baldé contre Gris Bordeaux au soir du 9 juillet 2023. Il s’est confié ce jeudi après la régularisation du combat au CNG.

« Nous savons que Gris est un grand champion et Ama sait qu’il va affronter son grand frère. C’est un lutteur qui était aussi un bon bagarreur mais tout cela est derrière lui maintenant. Il n’a plus gagné un combat depuis sa victoire contre Tyson. Depuis qu’il est tigre de Fass il n’a battu que Baye Mandione. Ce sera un duel entre Pikine et Fass et ce sera un derby. Donc je leur conseille de venir tôt au stade parce que s’ils arrivent tard ils n’auront pas de place » a t’il déclaré.

Par ailleurs ce combat marquera le retour de Ama Baldé qui est resté cinq ans sans combattre. « On verra un nouveau Ama Baldé. On est resté sur six victoires consécutives même si on est resté cinq ans sans combat. Mais ce n’était pas de notre ressort. Maintenant on a un combat et on se concentre sur celui là » a ajouté Abdou Bakoum sur Lutte TV.

Wiwsport.com