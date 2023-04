Relégué en D2 Belge, avant même la fin de la saison régulière, le RFC Seraing n’a peut-être pas grand-chose à retenir de sa campagne 2022-2023 en Pro League Belge, sauf le prêt gagnant du jeune défenseur sénégalais Mamadou Moustapha Mbow (23 ans ; 25 matches pour 1 but).

Une des rares satisfaction du côté serésien, le joueur prêté par le Stade de Reims est salué par son coach comme étant un joueur professionnel et intelligent. Ce qui lui a d’ailleurs valu le brassard de capitaine contre le Club Brugge, le 7 avril dernier et contre le Royal Antwerp, le 11 mars, une situation inédite pour un joueur n’appartenant pas au club.

Doté d’une bonne lecture de jeu, d’un bon sens du placement et bon en 1vs1, Moustapha n’a jamais commis d’erreur menant à un but, malgré les 68 encaissés par le RFC Seraing. Le défenseur est aussi celui qui a effectué le plus dégagements par match (5,2) dans toute la ligue et a remporté 65% de ses duels disputés. Symbole de son adaptation express, le défenseur a inscrit son premier but après seulement son deuxième match (contre le Standard Liège, le 30 septembre).

Arrivé en septembre 2022 en provenance du Stade de Reims, avec qui il est lié jusqu’en 2025, le joueur formé à l’Académie Foot Darou Salam voit son aventure avec le club serésien se terminer, en dépit de l’objectif de maintien non atteint qui lui empêche de rejoindre le FC Metz en janvier. En admiration face aux qualités de son défenseur, Jean-Sébastien Legros affirme que « Moustapha serait une bonne affaire pour beaucoup de clubs de D1 ».

Avec son pays le Sénégal, le longiligne défenseur (1,92m) est finaliste de la Coupe d’Afrique U20 en 2019.

wiwsport.com